Названо опасное последствие недосыпа

Хронический недосып способствует ожирению. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.
По ее словам, при недосыпе организм человека запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин, регулирующих чувство голода.
«Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса», — пояснила Царева.
Невролог добавила, что недосып одинаково способствует ожирению у любого человека вне зависимости от его пола и возраста. Однако является лишь долгосрочным последствием и при кратковременной нехватке сна не возникнет, подчеркнула Царева.