Названо опасное последствие недосыпа

«Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса», — пояснила Царева.