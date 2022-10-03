В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
15 минут назад

Названо опасное последствие недосыпа

Елена Прошина

Хронический недосып способствует ожирению. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

Названо опасное последствие недосыпа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, при недосыпе организм человека запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин, регулирующих чувство голода.

«Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса», — пояснила Царева.

Невролог добавила, что недосып одинаково способствует ожирению у любого человека вне зависимости от его пола и возраста. Однако является лишь долгосрочным последствием и при кратковременной нехватке сна не возникнет, подчеркнула Царева.

Общество,Елена Царева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители