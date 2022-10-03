Актер «Современника» оказался в числе мобилизованных

Актер театра «Современник» 43-летний Евгений Павлов получил повестку и уже десять дней находится на мобилизационных сборах в Подмосковье. Об этом он сам сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

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Павлов отметил, что получил повестку 24 сентября, произошедшее стало для него неожиданностью, но «паники не было».

«Явился, как и было указано по месту предписания. Есть присяга, которую я давал в армии. И это не пустые слова. Есть конституционная обязанность. Есть уголовный кодекс. Этим и руководствовался», — добавил он.

Он отметил, что его зачислили в мотострелковый полк, согласно его военно-учетной специальности.

У Павлова есть двое детей двух и семи лет. По словам актера, с ними у него возникли «определенные сложности», но жена справляется, на работе ей пошли навстречу. Также он уверен, что в театре ему найдут замену, несмотря на то, что он был задействован во многих спектаклях.