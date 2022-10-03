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15 минут назад

«Не пропадать же труду Запада»: Кадыров захотел зафиксировать рекорд по числу санкций в Книге Гиннесса

Вечерняя Москваиещё 2

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о намерении подать заявку в Книгу рекордов России и в Книгу Гиннесса для регистрации рекорда по числу санкций, которые страны Запада ввели против него.

Кадыров захотел зафиксировать рекорд по числу санкций в Книге Гиннесса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам главы ЧР, с 2011 года против него ввели минимум 70 рестрикций. В их числе также ограничения в отношении семьи Кадырова, его близких соратников, имущества и лошадей.

— Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают. <...> Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса, — заявил Кадыров.

В своем Telegram-канале он также добавил, что готов сыграть главную роль в голливудском фильме «про ужасного Рамзана Кадырова снять», если такой снимут.

27 сентября глава ЧР отреагировал на введение персональных санкций со стороны Новой Зеландии. По словам Кадырова, он «кайфует» от введенных против него рестрикций.

Общество,Рамзан Кадыров,
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