Кадыров захотел зафиксировать рекорд по числу санкций в Книге Гиннесса

— Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают. <...> Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса, — заявил Кадыров.