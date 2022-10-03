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38 минут назад

Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования в России

Газета.Ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным. Его слова на заседании президиума Совета по науке и образованию 3 октября передает ТАСС.

Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования
Фото: риа новостириа новости

«Демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши «друзья» на это нас постоянно провоцируют», — подчеркнул зампредседателя СБ РФ.

По его словам, Запад блокировал ряд позитивных процессов, развиваемых в области научно-технического сотрудничества и в образовательной сфере. Медведев подчеркнул, что недружественные России страны потеряют в стране все свои позиции по научному взаимодействию.

«Вместо нормального партнерства, вместо взаимообмена со многими западными странами мы столкнулись с недружественными действиями, с попытками изолировать Россию, со свертыванием и перспективных, и весьма банальных, рутинных программ», — сказал политик.

В августе ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что в вузах, которые преподают студентам точные науки, в качестве замены Болонской системы будет введен специалитет.

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