Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования

«Демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши «друзья» на это нас постоянно провоцируют», — подчеркнул зампредседателя СБ РФ.