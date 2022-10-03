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35 минут назад

Певец Легостаев сообщил, как выживал во время шторма в море

Слово и Дело

Композитор Константин Легостаев поделился, как справлялся со штормом в море. Ранее певец считался без вести пропавшим.

Легостаев рассказал, как выживал во время шторма в море
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бывший участник «Фабрики звезд» заявил, что во время купания слишком далеко отплыл от берега. Он попал под ливень, который дополнил сильный шторм. Артист в течение суток старался удержаться на воде, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Менеджер исполнителя 2 октября сообщил о его пропаже. Легостаев находился в курорте Сочи, где проходили съемки клипа для песни «Русалочка». Во время перерыва знаменитость ушел плавать, после чего не вернулся.

Общество,Константин Легостаев,
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