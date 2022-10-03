Легостаев рассказал, как выживал во время шторма в море

Композитор Константин Легостаев поделился, как справлялся со штормом в море. Ранее певец считался без вести пропавшим.
Бывший участник «Фабрики звезд» заявил, что во время купания слишком далеко отплыл от берега. Он попал под ливень, который дополнил сильный шторм. Артист в течение суток старался удержаться на воде, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Менеджер исполнителя 2 октября сообщил о его пропаже. Легостаев находился в курорте Сочи, где проходили съемки клипа для песни «Русалочка». Во время перерыва знаменитость ушел плавать, после чего не вернулся.