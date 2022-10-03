Шнуров хочет взыскать более 42 млн рублей с производителя технической конопли

"В суд поступил иск Шнурова С. В. к ООО "Смарт Хемп". Сумма исковых требований составляет 42 млн 605 тыс. 860 рублей, в том числе займ, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины", - сказали в суде. Причиной подачи иска стал отказ ответчика выплатить истцу сумму займа. "Между Шнуровым и ООО "Смарт Хемп" заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил заем под проценты со сроком возврата до конца 2021 года , однако ответчик до настоящего времени сумму займа не возвратил, проценты не уплатил. После этого истец подал исковое заявление в суд", - отметили в пресс-службе.