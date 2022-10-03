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1 час назад

Сергей Шнуров хочет взыскать более 42 млн рублей с производителя технической конопли

ТАСС

Музыкант Сергей Шнуров подал в суд иск на сумму свыше 42 млн рублей к компании ООО "Смарт Хемп", которая занимается производством технической конопли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступило исковое заявление.

Шнуров хочет взыскать более 42 млн рублей с производителя технической конопли
Фото: РИА Новости РИА Новости

"В суд поступил иск Шнурова С. В. к ООО "Смарт Хемп". Сумма исковых требований составляет 42 млн 605 тыс. 860 рублей, в том числе займ, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины", - сказали в суде. Причиной подачи иска стал отказ ответчика выплатить истцу сумму займа. "Между Шнуровым и ООО "Смарт Хемп" заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил заем под проценты со сроком возврата до конца 2021 года , однако ответчик до настоящего времени сумму займа не возвратил, проценты не уплатил. После этого истец подал исковое заявление в суд", - отметили в пресс-службе.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности ООО "Смарт Хемп" значится "выращивание однолетних культур". Компания специализируется на производстве технической конопли. Она используется исключительно в промышленных целях и в различных сферах жизнедеятельности человека. Из такой конопли создают бумажные изделия, текстиль, конопляный пластик, корм для скота, топливо, эфирные масла.

Учредителями ООО "Смарт Хемп" числятся предприниматели Максим Уваров и Сергей Пупко, им принадлежат по 35% предприятия. Другими учредителями значатся Елена Уварова и Сергей Шнуров. Он имеет долю в 5%.

Общество,Максим Уваров,Елена Уварова,Сергей Шнуров,
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