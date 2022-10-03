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22 минуты назад

Путин ускорил внедрение электронных паспортов в России

Ferra.ru

На сайте Кремля появился свежий перечень поручений президента России Владимира Путина. В нём можно найти и то, что ответственно за ускорение внедрения в стране электронных паспортов.

Путин ускорил внедрение электронных паспортов в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о специальном мобильном приложении, которое в ряде случаев могло бы заменить бумажный документ.

Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определённых жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения. Владимир Путин

Отметим, что ранее, в конце августа, глава Минцифры Максут Шадаев также предложил провести в Москве пилотный проект, в рамках которого граждан можно было бы идентифицировать при помощи смартфона.

Правда, тогда речь шла лишь о некоторых сценариях: при подтверждении возраста для покупки определённых товаров в магазинах, подтверждении права бесплатного проезда и т.д.

Общество,Максут Шадаев,Владимир Путин,Правительство РФ,
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