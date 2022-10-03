Путин ускорил внедрение электронных паспортов в России

На сайте Кремля появился свежий перечень поручений президента России Владимира Путина. В нём можно найти и то, что ответственно за ускорение внедрения в стране электронных паспортов.

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Речь идёт о специальном мобильном приложении, которое в ряде случаев могло бы заменить бумажный документ.

Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определённых жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения. Владимир Путин

Отметим, что ранее, в конце августа, глава Минцифры Максут Шадаев также предложил провести в Москве пилотный проект, в рамках которого граждан можно было бы идентифицировать при помощи смартфона.