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26 минут назад

Более 80% украинцев поддерживают курс Киева на вступление в НАТО

Газета.Ru

Большинство жителей Украины позитивно относятся к планам руководства государства по вступлению страны в НАТО, пишет «Страна». Согласно опросу группы «Рейтинг», соответствующее стремление Киева поддерживают 83% украинцев, против такого решения выступают лишь 4% респондентов.

Более 80% украинцев поддержали курс Киева на вступление в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечается, результат исследования зафиксировал самый высокий уровень поддержки атлантического курса властей Украины с марта 2014 года. Кроме того, процент несогласных также один из самых низких за последние 8 лет.

При этом, согласно опросу, большинство украинцев также позитивно оценивают евроинтеграционные процессы. Так, 86% респондентов поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а против выступают только 3% опрошенных. «Страна» подчеркивает, что опрос показал рекордно низкий процент противников евроинтеграции Киева.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО не примет Украину в блок до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне.

Общество,НАТО,ЕС,
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