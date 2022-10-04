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5 минут назад

Названо число въехавших с 21 сентября в Казахстан россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В Казахстан с 21 сентября въехали около 200 тыс. российских граждан, за этот же период выехали из республики 147 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

В Казахстане подсчитали число въехавших в страну россиян
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с 21 сентября в Казахстан въехало около 200 тыс. граждан России, выехало 147 тыс., передает ТАСС.

Ранее глава МВД сообщил, что власти Казахстана могут выдавать в Россию только объявленных в международный розыск преступников в рамках ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Россией и Казахстаном. При этом речь не идет о тех гражданах, которых разыскивают военкоматы России в рамках частичной мобилизации. По его словам, чтобы было основание для выдачи, в отношении гражданина должны завести уголовное дело.

Казахстан будет выдавать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

В Кремле подчеркивали, что никакие решения о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принимались.

Министр также прокомментировал приговор суда казахстанского города Уральска, который решил выдворить из страны четырех граждан России, устроивших пьяную драку возле ночного клуба. Ахметжанов уточнил, что россияне дрались «между собой», никаких межнациональных конфликтов не было, заверил он. За распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство они выдворены, сообщил глава МВД Казахстана. Закон един, он будет применяться при любых ситуациях в рамках предусмотренных санкций, добавил министр.

Он также сообщил, что всего с 21 сентября за пределы Казахстана были выдворены семеро граждан России – четверо после драки в Уральске и трое, которые в прошлом месяце пытались незаконно пересечь границу двух стран.

Общество,Марат Ахметжанов,
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