Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым

Певец Константин Легостаев , накануне объявленный пропавшим в Сочи , найден живым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

2 сентября сообщалось, что Константин Легостаев пропал без вести на съемках клипа в Сочи. Музыкант пошел искупаться в море и пропал. Позже в сеть попали кадры, снятые накануне исчезновения певца.