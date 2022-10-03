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27 минут назад

Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым

Газета.Ru

Певец Константин Легостаев, накануне объявленный пропавшим в Сочи, найден живым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым
Фото: риа новостириа новости

По информации издания, артист находится в следственном отделе.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

2 сентября сообщалось, что Константин Легостаев пропал без вести на съемках клипа в Сочи. Музыкант пошел искупаться в море и пропал. Позже в сеть попали кадры, снятые накануне исчезновения певца.

Общество,Константин Легостаев,
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