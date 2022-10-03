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46 минут назад

Демонтаж крупнейшего мемориала советским воинам в Вильнюсе будет стоить около €50 тыс.

ТАСС

Демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где расположено крупнейшее в Литве захоронение павших в Великой Отечественной войне советских воинов, обойдется почти в €50 тыс. Об этом сообщило в понедельник Вильнюсское самоуправление на своем сайте.

Названа стоимость демонтажа мемориала советским воинам в Вильнюсе
Фото: риа новостириа новости

"Подведены итоги конкурса на выявление подрядчика по проведению работ по демонтажу. Их выполнит предприятие Vilniaus BDT, предложившее провести демонтаж за €48 тыс.", - говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит демонтировать и вывезти находящиеся на мемориале стелы, а также, возможно, на время убрать, если они будут мешать проезду техники, памятные плиты с захоронения. После завершения демонтажа стел памятные плиты будет необходимо вернуть на место.

На 5 октября назначено заседание горсовета, который должен принять решение о переводе этих объектов из государственной собственности в городскую. Департамент культурного наследия Литвы вывел 6 июня из-под режима охраны установленные на мемориале каменные стелы. Столичные власти планируют демонтировать их до 1 ноября.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Здесь захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.

Как отмечало посольство РФ в республике, намерение демонтировать крупнейший в Литве мемориал в честь советских воинов является кощунством и осквернением памяти павших в битве с нацизмом.

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