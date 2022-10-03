В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
39 минут назад

Почти 70 тыс. человек пересекли границу РФ и Грузии в обоих направлениях за неделю

ТАССиещё 1

Порядка 70 тыс. человек пересекли российско-грузинскую границу в обоих направлениях за минувшую неделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Около 70 тыс. человек пересекли границу РФ и Грузии за неделю
Фото: риа новостириа новости

"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществляли 19 649 единиц автотранспорта и 69 511 человек", - сказал Томаев.

Выезда из России в Грузию ожидают 1 422 грузовые автомашины.

По словам Томаева, ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась после введения в республике режима повышенной готовности.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители