Около 70 тыс. человек пересекли границу РФ и Грузии за неделю

Порядка 70 тыс. человек пересекли российско-грузинскую границу в обоих направлениях за минувшую неделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.
"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществляли 19 649 единиц автотранспорта и 69 511 человек", - сказал Томаев.
Выезда из России в Грузию ожидают 1 422 грузовые автомашины.
По словам Томаева, ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась после введения в республике режима повышенной готовности.