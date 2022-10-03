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Захарова увидела в заявлении Блинкена мотивы атаки на «Северные потоки»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожить газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат процитировала слова Блинкена о том, что США после подрывов российских газопроводов «являются ведущим поставщиком СПГ в Европу», а текущая ситуация «открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы».

«А вот и мотив», - констатировала Мария Захарова.

Российские торговые центры теряют покупателей

Число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8–40%. Об этом заявили опрошенные «Известиями» представители ретейла.

Они связали такое падение с объявлением частичной мобилизации, изменением россиянами стратегии покупок, а также тем, что на спросе сказывается уход иностранных брендов из России. В Минпромторге подтвердили эту тенденцию и предложили ряд мер поддержки торговых центров, в том числе размещение там дополнительных офисов МФЦ, отделений «Почты России», а также налоговые льготы и снижение стоимости коммунальных услуг.

России предрекли спасение от катастрофы путем изоляции от ЕС и США

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут стать точкой невозврата и обрушить экономическое благополучие западных стран. Европу ждет новая Великая депрессия из-за отсутствия доступа к дешевым российским энергоносителям. Об этом в статье для британского издания The Spectator заявил экономист Филип Пилкингтон.

Эксперт прогнозирует, что «и без того слабая» американская экономика может рухнуть вслед за европейской. При этом конкурирующих экономический блок, в который входят страны БРИКС+, в том числе и Россия, может отделиться от Запада и избежать депрессии.

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии ударами по нефтяной инфраструктуре

Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, срок которого истек 2 октября, и группировка «Ансар Алла», правящая на части территории страны, пригрозила возобновлением ударов по нефтяной структуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий», - говорится в опубликованном заявлении группировки.

В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре

Первый тур голосования на президентских выборах в Бразилии состоялся 2 октября. По итогам подсчета 97,45% бюллетеней, экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва набрал 47,9% голосов избирателей, а действующий глава государства Жаир Болсонару -43,63%. Об этом пишет РИА Новости.