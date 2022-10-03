«Миссис Крым» предложили отправить пешком в расположение ВСУ

Полиция Крыма организовала проверку после появления в сети видео, на котором финалистка конкурса «Королева красоты — Крым» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина». После начала военной операции эту композицию в СМИ называют «гимном украинских националистов». Сама девушка рассказала, что «не стала бы петь эту песню, если бы знала, с чем она связана», а советник главы Крыма Олег Крючков предложил отправить ее «пешком в расположение украинской армии».

Фото: соцсети соцсети

Крымская полиция начала проверку из-за видео, на котором жительница Симферополя Ольга Валеева вместе с подругой поет украинскую песню «Ой у лузi червона калина», которую в СМИ называют «гимном украинских националистов».

Видео дня

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД республики.

Видео, на котором «Миссис Крым — 2022» вместе с подругой исполняет композицию, опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) знакомая Валеевой, а затем распространили несколько Telegram-каналов.

На видео отреагировал советник главы Крыма Олег Крючков, который заявил, что в Крыму «не наказывают за нормальные украинские песни».

«Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь «Червону Калыну» или «Батька наш бандера…» — предоставим площадку — отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!» — написал Крючков в своем Telegram-канале.

«Если человек так любит Украину — нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам», — сказал чиновник агентству РИА «Новости».

«Просто спели украинскую песню»

После обвинений и начавшейся травли в соцсетях девушка написала, что исполняла песню без злого умысла и не хотела что-либо пропагандировать.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — объяснила она.

По словам Валеевой, видео «провисело буквально две минуты», пока она не увидела и не попросила подругу удалить его, но кто-то успел сделать запись и распространил ее в соцсетях.

Жительница Симферополя рассказала, что начала получать оскорбления и угрозы в сообщениях и комментариях после публикаций в Telegram-каналах. Девушка отметила, что воспитывает двоих детей и не стала бы петь эту песню, если бы знала, с чем она связана.

«Если бы я знала, что значит эта песня, как оказалось, думаете, я бы этой ерундой страдала? Я знать не знала», — повторила она.

«Червона калина» была написана в 1914 году украинским поэтом Степаном Чарнецким. За основу произведения он взял популярную украинскую песню «Розлилися круті бережечки» («Разлились крутые бережечки»). После того, как Россия начала военную операцию на территории Украины, песня стала одним из символов украинской армии.

Реакция властей

Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал наказать «Миссис Крым» за исполнение украинской песни.

«Многие конкурсы красоты вызывают у меня отвращение. Песню «Червона калина» знаю, за это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма», — сказал он.

В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил агентству РИА «Новости», что ситуация требует не только осуждения, а юридической реакции.

По словам Форманчука, России нужна «жесткая патриотическая мобилизация» гражданского общества.

«Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг», — выразил мнение чиновник.

Травля из-за внешности

Ольга Валеева (в девичестве — Паламарчук) — финалистка конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022», который прошел в Севастополе 31 мая среди 20 замужних женщин.

Валеева стала «Миссис королева красоты — Крым», однако зрители и пользователи в социальных сетях осудили решение жюри и раскритиковали девушку за необычную внешность.

В комментариях ее назвали «страшной», а пухлые губы — «пельменями». В беседе с «Газетой.Ru» Валеева тогда говорила, что не обращает внимания на критику, так как негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо».

«Умный человек не станет оскорблять незнакомого человека, судя по парочке неудачных фото. Да я даже на себя там не похожа, так говорят все, кто меня знает. Это самые неудачные снимки в моей жизни! Очень жаль, что в наше время столько злых людей», — говорила она.

Наказание за песни

В сентябре в Бахчисарае назначили аресты и штрафы шестерым участникам и организаторам свадьбы, где гости танцевали под «Червону калину» — суд счел ее «боевой песней организации украинских националистов» (организация запрещена в России). Глава Крыма Сергей Аксенов тогда пригрозил «прекратить работу бизнеса» владельцев кафе.

По информации источника РИА «Новости», владелец ресторана получил 15 суток административного ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, а мать жениха — 5 суток. Мать невесты оштрафовали на 40 тыс. руб.

В августе в крымском городе Щелкино на 10 суток арестовали диджея, поставившего клип на песню «Дике поле» украинского рэпера YARMAK, а в Белогорске уволили преподавателя техникума, включившего в аудитории украинскую песню про беспилотники Bayraktar. После этого его арестовали на 13 суток.