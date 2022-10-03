Собчак отреагировала на просьбу возбудить уголовное дело против нее

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на просьбу правоохранителей возбудить против нее уголовное дело за распространение фейков о государственной власти.
— Вечер в хату, друзья! На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?», — рассказала она.
Собчак отметила, что вопросы со своими гостями она не согласовывает заранее, а их ответы публикует без цензуры. Телеведущая назвала данную ситуацию примером того, как на журналистов оказывается давление. По мнению знаменитости, это также является попыткой отомстить за ее позицию и взгляды о ситуации в стране, пишет Пятый канал.
Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Во время допроса она сообщила, что готова нести ответственность за размещение фейковой информации. Какое наказание может грозить журналистке — в материале «Вечерней Москвы».