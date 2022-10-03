Собчак отреагировала на просьбу возбудить уголовное дело против нее

— Вечер в хату, друзья! На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?», — рассказала она.