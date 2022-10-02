МВД Дагестана проверит своих сотрудников после митингов

МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В публикации отмечается, что руководство МВД по Дагестану назначило проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции во время обеспечения общественной безопасности во время несанкционированных митингов в регионе.

«В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — говорится в публикации.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы.

Глава региона также добавил: «Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу Родину».