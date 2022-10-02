Utair запустила прямой рейс из Грозного в Дубай

"Сегодня запустили рейс в Дубай, авиакомпания Utair. Большой самолет Boeing 737 на 186 мест. В этом году первый, ранее была отмена. Загрузка 100%. Пока раз в неделю, по воскресеньям, но до конца этого месяца планируем согласовать с авиакомпанией в неделю три рейса", - отметил он.