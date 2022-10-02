Utair запустила прямой рейс из Грозного в Дубай

Авиакомпания Utair в воскресенье запустила первый в этом году рейс, соединяющий Грозный и Дубай. Об этом ТАСС сообщил директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.
"Сегодня запустили рейс в Дубай, авиакомпания Utair. Большой самолет Boeing 737 на 186 мест. В этом году первый, ранее была отмена. Загрузка 100%. Пока раз в неделю, по воскресеньям, но до конца этого месяца планируем согласовать с авиакомпанией в неделю три рейса", - отметил он.
По его словам, также согласован рейс Грозный - Тегеран, он будет запущен в ближайшее время.
"Это первый раз за всю историю прямой рейс между Чеченской Республикой и Ираном. Кроме того, мы летаем в Бишкек, Актау, Баку и два направления в Турцию - Анталья и Стамбул", - добавил Шахгириев.
Международный аэропорт в Грозном в 2021 году обслужил почти 714 тыс. человек, что является для него рекордом. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров дал старт строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы грозненского международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Предполагается, что реализация проекта позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.