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1 час назад

Utair запустила прямой рейс из Грозного в Дубай

ТАСС

Авиакомпания Utair в воскресенье запустила первый в этом году рейс, соединяющий Грозный и Дубай. Об этом ТАСС сообщил директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

Utair запустила прямой рейс из Грозного в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня запустили рейс в Дубай, авиакомпания Utair. Большой самолет Boeing 737 на 186 мест. В этом году первый, ранее была отмена. Загрузка 100%. Пока раз в неделю, по воскресеньям, но до конца этого месяца планируем согласовать с авиакомпанией в неделю три рейса", - отметил он.

По его словам, также согласован рейс Грозный - Тегеран, он будет запущен в ближайшее время.

"Это первый раз за всю историю прямой рейс между Чеченской Республикой и Ираном. Кроме того, мы летаем в Бишкек, Актау, Баку и два направления в Турцию - Анталья и Стамбул", - добавил Шахгириев.

Международный аэропорт в Грозном в 2021 году обслужил почти 714 тыс. человек, что является для него рекордом. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров дал старт строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы грозненского международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Предполагается, что реализация проекта позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

Общество,Рамзан Кадыров,Ютэйр,
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