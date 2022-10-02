«Миссис Крым» объяснила исполнение украинской националистической песни

В Госдуме призвали наказать «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву за исполнение украинской националистической песни «Червона калина». Сама девушка заявила, что не знала подтекста и думала, что это «обычная украинская песня без подсмыслов и агитаций».

Фото: Instagram (признан в РФ экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Instagram (признан в РФ экстремистской организацией)

Ролик с Валеевой, поющей бандеровскую песню, мгновенно разлетелся в интернете. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что правоохранительные органы должны заняться этим случаем.

«Песню «Червона калина» знаю, за это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше», - сказал Ивлев в интервью изданию «Подъём».

По его словам, решать должны органы, а «гражданское общество, надеюсь, уже прореагировало, стоит только почитать крымские социальные сети и каналы».

Валеева уже прокомментировала инцидент. Она объяснила, что не знала смысла песни.

«Если бы я знала, что значит эта песня, как оказалось, думаете, я бы этой ерундой страдала? Я знать не знала, я думала, это обычная украинская песня, без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций и тому подобное», - сказала она.

Она добавила, что живет в Симферополе с двумя детьми, воспитывает их сама, и «не стала бы рисковать, если б знала, что это значит».

По словам Валеевой, видео «провисело буквально две минуты», затем она увидела его и попросила подругу удалить. Но «кто-то просто сделал запись, и пошло-поехало».

Песня «Червона калина» считается гимном бандеровцев, а также батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ).