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34 минуты назад

«Меняется поведение»: как распознать взлом смартфона

Илья Родин

Взлом смартфона можно распознать и самостоятельно, по ряду неочевидных признаков, полагают российские эксперты. Об этом пишет газета «Известия».

«Меняется поведение»: как распознать взлом смартфона
Фото: ТАССТАСС

Технические специалисты с помощью специальной аппаратуры и комплекса программ могут гарантированно установить, заражено ли устройство, насколько велика степень поражения.

Вместе с тем, отмечает эксперт Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов есть приметы, которые с высокой долей вероятности свидетельствуют о том, что устройство взломано. К примеру, гаджет без причин нагревается, быстро разряжается, внезапно перезагружается.

У взломанных гаджетов «меняется поведение». Самопроизвольно включаются разнообразные приложения, сервисы, появляются новые, рассказал преподаватель Synergy Academy Артур Карапетов.

Кроме того, на заражение смартфона может указывать резкий рост трафика, странные звонки на неизвестные номера в исходящих, изменение настроек.

Эксперты советуют систематически проверять устройства антивирусными программами, своевременно обновлять программное обеспечение.

Общество,Игорь Михайлов,
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