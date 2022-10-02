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39 минут назад

Прогноз погоды: Россиянам пообещали "комплекс неблагоприятных погодных явлений"

Майк Габриелян

Стали известны регионы Центральной и Южной России, в которых 3-4 октября прогнозируется сильный дождь и "комплекс других неблагоприятных погодных явлений". Регионы перечислил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Россиянам пообещали "комплекс неблагоприятных погодных явлений"
Фото: ТАССТАСС

Сильный дождь пройдет 3 октября в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской областях

В Тамбовской и Воронежской областях непогода будет сопровождаться усилением ветра до 16-21 м/с.

"Начало октября будет суперхолодным"

«Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидает и Краснодарский край с 2 по 4 число: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с», - сказал Вильфанд.

Похожая ненастная погода ожидает Крым 3 октября. Очень сильный дождь, гроза, ветер 20-25 м/с.

Кроме того, снег, мокрый снег и дождь настигнут Забайкалье 2 и 3 октября.

Ранее стало известно о «суперхолодной» погоде в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока.

Общество,Роман Вильфанд,
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