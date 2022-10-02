Таиланд подготовил сюрприз для туристов из России

Власти Таиланда изменят правила пребывания россиян на территории страны. Теперь граждане РФ смогут находиться там без визы не 30, а 45 дней.

Ожидается, что нововведение будет действовать до 23 апреля 2023 года. Оно затронет и тех, кто въехал в Таиланд по деловым вопросам. К тому же для гостей страны отменено требование об обязательном ПЦР-тесте и необходимости в самоизоляции при наличии симптомов COVID-19.