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56 минут назад

Таиланд подготовил сюрприз для туристов из России

Слово и Дело

Власти Таиланда изменят правила пребывания россиян на территории страны. Теперь граждане РФ смогут находиться там без визы не 30, а 45 дней.

Таиланд подготовил сюрприз для туристов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что нововведение будет действовать до 23 апреля 2023 года. Оно затронет и тех, кто въехал в Таиланд по деловым вопросам. К тому же для гостей страны отменено требование об обязательном ПЦР-тесте и необходимости в самоизоляции при наличии симптомов COVID-19.

С 1 октября Таиланд отменил все антикоронавирусные ограничения для туристов. Что касается сроков пребывания в стране, то после окончания действия 45-дневного штампа можно будет продлить срок пребывания еще на семь дней.

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