В Росавиации прокомментировали неизбрание России в совет ICAO

В Росавиации прокомментировали информацию о неизбрании России в совет ICAO. Реакцию ведомства приводит ТАСС.
В Росавиации отметили, что «неизбрание является политическим», Россия остается членом ICAO и продолжает работу в составе организации.
"Неизбрание РФ в совет ICAO не повлияет на международные полеты из РФ",заявили в федеральном агентстве воздушного транспорта.
Россия в субботу не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это учреждение ООН устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие.