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26 минут назад

В Росавиации прокомментировали неизбрание России в совет ICAO

Майк Габриелян

В Росавиации прокомментировали информацию о неизбрании России в совет ICAO. Реакцию ведомства приводит ТАСС.

В Росавиации прокомментировали неизбрание России в совет ICAO
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Росавиации отметили, что «неизбрание является политическим», Россия остается членом ICAO и продолжает работу в составе организации.

Россия потеряла место в совете Международной гражданской авиации

"Неизбрание РФ в совет ICAO не повлияет на международные полеты из РФ",заявили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Россия в субботу не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это учреждение ООН устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие.

Общество,Росавиация,ООН,
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