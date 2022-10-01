В Росавиации прокомментировали неизбрание России в совет ICAO

В Росавиации прокомментировали информацию о неизбрании России в совет ICAO. Реакцию ведомства приводит ТАСС.

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В Росавиации отметили, что «неизбрание является политическим», Россия остается членом ICAO и продолжает работу в составе организации.

"Неизбрание РФ в совет ICAO не повлияет на международные полеты из РФ",заявили в федеральном агентстве воздушного транспорта.