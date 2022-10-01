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1 час назад

Россия потеряла место в совете Международной гражданской авиации

Майк Габриелян

Россия в субботу не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает Reuters.

Россия потеряла место в совете Международной гражданской авиации при ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Россия «не получила достаточного количества голосов, чтобы остаться в управляющем совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО)».

Аассамблея ИКАО продлится до 7 октября в Монреале.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Совет ИКАО состоит из 36 государств, избираемых Ассамблеей каждые три года.

Общество,ООН,
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