Россия потеряла место в совете Международной гражданской авиации при ООН

Россия в субботу не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, Россия «не получила достаточного количества голосов, чтобы остаться в управляющем совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО)».

Аассамблея ИКАО продлится до 7 октября в Монреале.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.