Россия потеряла место в совете Международной гражданской авиации при ООН

Россия в субботу не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Россия «не получила достаточного количества голосов, чтобы остаться в управляющем совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО)».
Аассамблея ИКАО продлится до 7 октября в Монреале.
ИКАО - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.
Совет ИКАО состоит из 36 государств, избираемых Ассамблеей каждые три года.