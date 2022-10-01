Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой. Об этом на сайте издания сообщил главный редактор Александр Носович.

Фото: Алексей Ильяшевич/Вконтакте Алексей Ильяшевич/Вконтакте

По словам главреда, Ильяшевич — уроженец Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). В 2014 году он окончил школу и поступил в Харьковский университет. Проучившись год, он вернулся в республику.

«Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», — рассказал Новсович.

Молодой человек вступил добровольцем в Народную милицию ДНР и отправился на передовую. Как утверждает главред, Ильяшевичу предлагали перебраться в Москву, но тот отказался. Отмечается, что он также работал в качестве эксперта в Sputnik Беларусь.