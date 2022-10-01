Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в российском регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому в регионе запрещена розничная продажа алкоголя рядом с высшим военным командным училищем и пунктами предварительного сбора мобилизованных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что запрет действует «на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 м, ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ — 1 тыс. м».

Ранее правительство Забайкальского края запретило продажу алкоголя в населенных пунктах с воинскими частями в период частичной мобилизации.

Также сообщалось, что в ряде сел Бурятии объявили о введении ограничений на продажу спиртных напитков. Отмечается, что местные власти ввели это на время проведения частичной мобилизации.