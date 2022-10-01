Названа наиболее пострадавшая от кризиса категория россиян

Больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу. Так считает президент «Ромира» Андрей Милехин, передает РБК.

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Он отметил, что стратегия жизни среднего класса не учитывает риски кризиса.

«Его представители, имея высокие зарплаты и привыкая к городским сервисам, думают: зачем им дача, если можно все купить в магазине? Зачем собственная машина, если есть такси и каршеринг?», - рассказал президент «Ромира».

При потере дохода в кризисы такая стратегия приводит к тому, что средний клсс резко лишаются привычного уровня потребления.

По словам эксперта, есть товары-индикаторы, массовая скупка которых беднейшим населением является тревожным признаком, указывающим на потребительскую панику. Это дешевые макароны и стиральный порошок (когда-то это были хлеб и мыло).

Однако в последнее время государству и бизнесу удается удержать общество от полной потребительской паники, которая идет от бедных слоев населения. Последний раз ажиотажный спрос на товары-индикаторы был в 2008 году.

Кроме того, в России есть традиционный «предохранитель» — сохранение трудовых навыков производства продуктов питания, ведение личного подсобного хозяйства, посадка огорода. Все это свойственно бедному классу и помогает ему выжить в кризис.