Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в октябре в регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается очень холодная погода до 3-4 октября.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Начало октября будет очень холодным, суперхолодным в некоторых регионах России. Погода будет соответствовать ноябрю в Тыве, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском, Алтайском краях, — рассказал он.

По словам синоптика, до 3 октября в этих регионах будет температура ниже нормы на 6-10 градусов. Чуть дольше продержатся холода в Забайкалье и Бурятии, уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что температура в данных регионах будет опускаться до 8-15 градусов мороза, сообщает ТАСС.