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1 час назад

Вильфанд предупредил о «суперхолодной» погоде в ряде регионов России

Вечерняя Москваиещё 15

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается очень холодная погода до 3-4 октября.

Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в октябре в регионах РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

— Начало октября будет очень холодным, суперхолодным в некоторых регионах России. Погода будет соответствовать ноябрю в Тыве, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском, Алтайском краях, — рассказал он.

По словам синоптика, до 3 октября в этих регионах будет температура ниже нормы на 6-10 градусов. Чуть дольше продержатся холода в Забайкалье и Бурятии, уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что температура в данных регионах будет опускаться до 8-15 градусов мороза, сообщает ТАСС.

1 октября днем сообщалось, что в столице в ближайшие два часа ожидается сильный дождь с грозой, жителям города следует быть внимательными из-за непогоды. В связи с этим граждан призвали быть внимательными и осторожными на улице. Москвичам посоветовали не парковаться около деревьев, сохранять дистанцию, находясь за рулем, и не оставлять детей без присмотра.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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