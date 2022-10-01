Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в октябре в регионах РФ

В октябре среднемесячная температура в пределах климатической нормы ожидается в большинстве российских регионов, в некоторых регионах температура будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, обильные осадки ожидаются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.