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1 час назад

Роспотребнадзор развеял мифы об особенностях вакцинации пожилых людей

Мослента

Мифы об особенностях вакцинации пожилых людей развеял Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации пожилых людей
Фото: Александр Погожев / КоммерсантъАлександр Погожев / Коммерсантъ

«Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии признаков острого заболевания и обострений хронической патологии. После перенесенного СOVID-19 вакцинацию или ревакцинацию нужно проводить через шесть месяцев, если нет противопоказаний. При наличии хронических заболеваний перед вакцинацией нужно посетить лечащего врача», — говорится в сообщении.

При этом люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. У них чаще развиваются осложнения вроде пневмонии, тромбоза, тромбоэмболии, инсульта и инфаркта, которые могут привести к печальному исходу, отметили в ведомстве. Вакцинация снижает риски развития осложнений.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке против гриппа. В ведомстве напомнили, что вакцинация важна, поскольку заболевание чревато серьезными осложнениями — например, пневмонией и синуситом, а также может привести к усугублению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.

Общество,Роспотребнадзор,
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