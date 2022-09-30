Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации пожилых людей

«Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет. Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии признаков острого заболевания и обострений хронической патологии. После перенесенного СOVID-19 вакцинацию или ревакцинацию нужно проводить через шесть месяцев, если нет противопоказаний. При наличии хронических заболеваний перед вакцинацией нужно посетить лечащего врача», — говорится в сообщении.