Прокуратура потребовала запретить движение «Весна»

Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала запретить в России движение «Весна» как экстремистское. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По результатам анализа информации в отношении межрегионального движения "Весна" прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены признаки осуществления общественным объединением экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.
В прокуратуре считают, что деятельность этого движения подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя России.
«Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.