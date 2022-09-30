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26 минут назад

Прокуратура потребовала запретить движение «Весна»

Lenta.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала запретить в России движение «Весна» как экстремистское. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура потребовала запретить движение «Весна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам анализа информации в отношении межрегионального движения "Весна" прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены признаки осуществления общественным объединением экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что деятельность этого движения подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя России.

«Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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