Прима-балерина Большого театра Захарова выступит в Новосибирске

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова исполнит титульную партию в премьерных показах балета "Кармен-сюита" в Новосибирском театре оперы и балета 18 и 19 ноября. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в пятницу замдиректора театра Александр Савин.
Кармен-сюита - одноактный балет хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе "Кармен", оркестрованной специально для этой постановки композитором Родионом Щедриным.
"18, 19 и 20 ноября состоится премьера балета на музыку Бизе-Щедрина "Кармен Сюита". Подготовка идет полным ходом, и я должен сказать, что на премьеру приглашена звезда мирового балета Светлана Захарова, которая дала согласие, 18 и 19 ноября она будет танцевать эту титульную партию вместе со своим партнером Артемием Беляковым", - сказал он.
Савин отметил, что у балета очень интересная судьба - первоначальную версию, которую поставил Алонсо, сочли чересчур откровенной. В результате на сцене Большого представили другой вариант постановки. Позже, когда спектакль решили восстановить на сцене Большого театра с участием Захаровой, Алонсо вернулся к изначальной версии.
Захарова - народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла-Скала.
Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Его здание является крупнейшим зданием театра в России. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия России. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ имени Чехова.