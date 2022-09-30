Прима-балерина Большого театра Захарова выступит в Новосибирске

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова исполнит титульную партию в премьерных показах балета "Кармен-сюита" в Новосибирском театре оперы и балета 18 и 19 ноября. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в пятницу замдиректора театра Александр Савин.

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Кармен-сюита - одноактный балет хореографа Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе "Кармен", оркестрованной специально для этой постановки композитором Родионом Щедриным.

"18, 19 и 20 ноября состоится премьера балета на музыку Бизе-Щедрина "Кармен Сюита". Подготовка идет полным ходом, и я должен сказать, что на премьеру приглашена звезда мирового балета Светлана Захарова, которая дала согласие, 18 и 19 ноября она будет танцевать эту титульную партию вместе со своим партнером Артемием Беляковым", - сказал он.

Савин отметил, что у балета очень интересная судьба - первоначальную версию, которую поставил Алонсо, сочли чересчур откровенной. В результате на сцене Большого представили другой вариант постановки. Позже, когда спектакль решили восстановить на сцене Большого театра с участием Захаровой, Алонсо вернулся к изначальной версии.

Захарова - народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла-Скала.