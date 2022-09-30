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54 минуты назад

Режиссер Михалков объяснил, зачем кинематографистам отсрочка от частичной мобилизации

Слово и Дело

Актер, режиссер, педагог Никита Михалков объяснил свое предложение об отсрочке от частичной мобилизации для кинематографистов. По его словам, они должны успеть закончить важные для культуры проекты.

Михалков объяснил, зачем кинематографистам отсрочка от частичной мобилизации
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — заявил Михалков.

Ранее режиссер обратился с просьбой к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и попросил дать отсрочку кинематографистам, чтобы они успели снять материал, который финансируется государством, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации во время обращения к народу 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уверяет, что на службу призовут всего 1% мобилизационного резерва страны.

Общество,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Никита Михалков,Владимир Путин,Правительство РФ,
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