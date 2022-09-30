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58 минут назад

В аэропорту Калининграда введут режим «открытое небо»

Мария Иванова

В калининградском аэропорту Храброво с 1 октября начнет действовать режим «открытое небо» с дополнительными свободами воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту Калининграда введут режим «открытое небо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иностранным авиакомпаниям разрешат летать в Калининград и вылетать из него используя третью (право на полет из своей страны в другую), четвертую (право на полет из другой страны в свою), пятую (право на полет между двумя странами, начинающийся или заканчивающийся в своей стране) и седьмую (право на полет между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране) свободы воздушного пространства.

Теперь иностранные перевозчики смогут не лететь в страну пребывания, а осуществлять перевозки между различными государствами.

Новый режим в аэропорту будет действовать в течение двух лет.

В 2014 году Минтранс ввел в Храброво режим «открытое небо» с пятой степенью свободы воздушного пространства. Он продлевался несколько раз.

Общество,Минтранс РФ,
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