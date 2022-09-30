В аэропорту Калининграда введут режим «открытое небо»

В калининградском аэропорту Храброво с 1 октября начнет действовать режим «открытое небо» с дополнительными свободами воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости.
Иностранным авиакомпаниям разрешат летать в Калининград и вылетать из него используя третью (право на полет из своей страны в другую), четвертую (право на полет из другой страны в свою), пятую (право на полет между двумя странами, начинающийся или заканчивающийся в своей стране) и седьмую (право на полет между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране) свободы воздушного пространства.
Теперь иностранные перевозчики смогут не лететь в страну пребывания, а осуществлять перевозки между различными государствами.
Новый режим в аэропорту будет действовать в течение двух лет.
В 2014 году Минтранс ввел в Храброво режим «открытое небо» с пятой степенью свободы воздушного пространства. Он продлевался несколько раз.