В аэропорту Калининграда введут режим «открытое небо»

Иностранным авиакомпаниям разрешат летать в Калининград и вылетать из него используя третью (право на полет из своей страны в другую), четвертую (право на полет из другой страны в свою), пятую (право на полет между двумя странами, начинающийся или заканчивающийся в своей стране) и седьмую (право на полет между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране) свободы воздушного пространства.