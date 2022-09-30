Жительница Балашихи приютила двух беременных самок богомола

Экзотические насекомые были замечены текущей осенью в Подмосковье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, среди опавших листьев жительница Балашихи обнаружила двух богомолов. Женщина и ее дочь приняли решение забрать их домой, так как температура воздуха на улице продолжает снижаться.

— Богомолы — южные насекомые, они нашу зиму не переживут. Поэтому мы забрали их с собой и дома посадили в террариум. На первое время наловили им кузнечиков, потому что богомолы — хищники, — рассказала мама девочки.

Она отметила, что богомолы, судя по всему, являются беременными самками.

По данным энтомологов, богомолы появились в области из-за очень жаркого лета, передает «Подмосковье сегодня».