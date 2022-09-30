Одна авиакомпания начнет прямые полеты на Шри-Ланку в ноябре

В скором времени прямые полеты на Шри-Ланку будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Она приступит к ним с 3 ноября, заявила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге в ходе пленарного заседания международной туристской выставки Expotravel-2022 в Екатеринбурге, передает ТАСС.
«С 3 ноября начинают полеты Azur Air», - подчеркнула Лиянаге.
По ее словам, рейсы будут совершаться на Шри-Ланку почти семь раз в неделю. Посол обратила внимание на то, что никаких рисков в нахождении в стране нет. Лиянаге указала на стабилизацию обстановки там, в этой связи российские граждане смогут путешествовать абсолютно свободно.
Летом новым главой государства назначили бывшего премьер-министра Ранила Викрамасингхе. До этого президентом был Готабая Раджапакса. Перед сменой власти в стране проходили протесты. Беспокойная обстановка наблюдалась в Коломбо. Однако в курортных зонах было мирно, в этой связи российское посольство и туроператоры указывали на отсутствие угроз на острове для россиян.