Одна авиакомпания начнет прямые полеты на Шри-Ланку в ноябре

В скором времени прямые полеты на Шри-Ланку будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Она приступит к ним с 3 ноября, заявила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге в ходе пленарного заседания международной туристской выставки Expotravel-2022 в Екатеринбурге, передает ТАСС.

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«С 3 ноября начинают полеты Azur Air», - подчеркнула Лиянаге.

По ее словам, рейсы будут совершаться на Шри-Ланку почти семь раз в неделю. Посол обратила внимание на то, что никаких рисков в нахождении в стране нет. Лиянаге указала на стабилизацию обстановки там, в этой связи российские граждане смогут путешествовать абсолютно свободно.