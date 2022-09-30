В России появится шестой федеральный детский центр отдыха

Шестой федеральный детский центр отдыха появится в Псковской области, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу на заседании комитета Госдумы по просвещению по обсуждению проекта бюджета.
"Впервые, в бюджете это заложено, мы создаем шестой федеральный центр по детскому отдыху. В бюджете в 2023 году заложено 2,8 млрд рублей на создание в городе Печоры Псковской области всероссийского детского центра. Это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации "Артека", - заявил Кравцов.
Министр напомнил, что в России сейчас действуют пять федеральных детских центров: "Орленок", "Океан", "Смена", "Артек", "Алые паруса".