В России появится шестой федеральный детский центр отдыха

Шестой федеральный детский центр отдыха появится в Псковской области , заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу на заседании комитета Госдумы по просвещению по обсуждению проекта бюджета.

"Впервые, в бюджете это заложено, мы создаем шестой федеральный центр по детскому отдыху. В бюджете в 2023 году заложено 2,8 млрд рублей на создание в городе Печоры Псковской области всероссийского детского центра. Это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации "Артека", - заявил Кравцов.