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22 минуты назад

Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам

Вечерняя Москваиещё 3

Федеральное агентство по туризму обратилось к туроператорам и отельерам с просьбой вернуть мобилизованным гражданам деньги за туры и брони в отелях. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Туроператоров попросили возвращать деньги сначала мобилизованным гражданам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях - по возможности, без удержания фактически понесенных расходов, — написала она в своем Telegram-канале.

Догузова отметила сложность ситуации и для бизнеса, однако призвала представителей отрасли находить решения, максимально учитывающие интересы мобилизованных туристов.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. После этого появлялось немало слухов и домыслов о том, кому из россиян теперь разрешен выезд за границу Российской Федерации. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие заявления по этому поводу делались в России и что об этом написано в законах.

Общество,Зарина Догузова,Владимир Путин,Ростуризм,
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