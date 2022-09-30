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56 минут назад

Tourdom.ru: стоимость аренды жилья в Ереване повысилась втрое из-за наплыва россиян

Газета.Ruиещё 2

Стоимость аренды жилья в столице Армении Ереване подорожала в три раза в годовом выражении из-за наплыва россиян, написал туристический портал Tourdom.ru.

Стоимость аренды жилья в Ереване повысилась втрое
Фото: Sergei Grits/APSergei Grits/AP

В центре города двух- и трехкомнатные квартиры с ремонтом предлагают за 87 — 105 тыс. руб. в месяц. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 45 — 60 тысяч рублей в месяц. В 2021 году «однушки» стояли около 20 тысяч рублей в месяц.

Директор туристической компании Just Travel Наира Товмасян подтвердила, что спрос на аренду жилья в Ереване сильно увеличился и свободные варианты квартир найти практически невозможно.

Ранее 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Тогда же министр обороны стран Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек.

Общество,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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