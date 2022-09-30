СМИ: Мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом

В Государственной думе предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций.

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«После призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его <…> То есть существует риск, что предприниматель потеряет бизнес, который он мог создавать годами», — приводят «Известия» содержание пояснительной записки.

Кроме того, после мобилизации предприниматель может не исполнить обязательства по заключенным договорам, а при работе с госзаказом он рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей, за что в действующем законодательстве не предусмотрены компенсации, добавляют парламентарии. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей.