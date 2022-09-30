В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
11 минут назад

«Известия»: мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом

Ura.Ru

В Государственной думе предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций.

СМИ: Мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом
Фото: ТАССТАСС

«После призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его <…> То есть существует риск, что предприниматель потеряет бизнес, который он мог создавать годами», — приводят «Известия» содержание пояснительной записки.

Кроме того, после мобилизации предприниматель может не исполнить обязательства по заключенным договорам, а при работе с госзаказом он рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей, за что в действующем законодательстве не предусмотрены компенсации, добавляют парламентарии. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На аналогичную льготу могут рассчитывать и добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, частично мобилизованным и добровольцам будет зачтен страховой стаж для назначения пенсии. За ними также сохранят рабочее место и дадут возможность взять отпуск в удобное время.

Общество,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители