Михалков попросил об отсрочке от призыва кинематографистам

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить в исключительных случаях отсрочку по призыву на военную службу по мобилизации на тех специалистов киноотрасли, кто в настоящее время занят на съемках общественно значимых проектов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе режиссера.
Ранее в Telegram-каналах появилась якобы копия письма Михалкова, где он просит Мишустина предоставить кинематографистам отсрочку по призыву на военную службу по мобилизации.
"В связи с поступающими ко мне вопросами хотел бы сказать, что я давно отвык отвечать на глупость или на злобное желание оскорбить или унизить, и точно так же не буду этого делать в связи с моим письмом, подписанным от имени правления Союза кинематографистов премьеру М. В. Мишустину. <...> Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены. Все остальные домыслы, которые неминуемо возникнут у моих "друзей", пусть останутся на их совести. Умный и рассудительный поймет, а злобные дураки для того и существуют, чтобы виднее были умные и добрые", - привели в пресс-службе слова Михалкова.
Режиссер также вспомнил об опыте советских кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
"Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актеры, режиссеры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, - все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя все это, большинство моих коллег- кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент", - добавил Михалков.
Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. В их числе, в частности, работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.