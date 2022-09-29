Михалков попросил об отсрочке от призыва кинематографистам

"В связи с поступающими ко мне вопросами хотел бы сказать, что я давно отвык отвечать на глупость или на злобное желание оскорбить или унизить, и точно так же не буду этого делать в связи с моим письмом, подписанным от имени правления Союза кинематографистов премьеру М. В. Мишустину. <...> Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены. Все остальные домыслы, которые неминуемо возникнут у моих "друзей", пусть останутся на их совести. Умный и рассудительный поймет, а злобные дураки для того и существуют, чтобы виднее были умные и добрые", - привели в пресс-службе слова Михалкова.