Навка понадеялась на участие России в Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что верит в возможность для сборной России выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя - в 2026. Я верю, что это произойдет раньше», – сказала спортсменка.
Ранее министр спорта Олега Матыцин заявил, что делается всё возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Он также добавил, что без России «Олимпийские игры практически потеряют смысл»