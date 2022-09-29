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1 час назад

Навка понадеялась на участие России в Олимпиаде в Париже

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что верит в возможность для сборной России выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Навка понадеялась на участие России в Олимпиаде в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя - в 2026. Я верю, что это произойдет раньше», – сказала спортсменка.

Ранее министр спорта Олега Матыцин заявил, что делается всё возможное, чтобы Россия стала активным участником Олимпиады в Париже. Он также добавил, что без России «Олимпийские игры практически потеряют смысл»

Общество,Татьяна Навка,СБОРНАЯ РОССИИ,
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