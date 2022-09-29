Навка понадеялась на участие России в Олимпиаде в Париже

«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя - в 2026. Я верю, что это произойдет раньше», – сказала спортсменка.