Погибшую при стрельбе в Ижевске учительницу наградили посмертно

Учительницу, которую погибла в результате стрельбы в ижевской школе, наградили знаком «Отличник просвещения» посмертно. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в правительстве Удмуртии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, награду вручили сыну учительницы во время панихиды, состоявшейся 29 сентября.

Также уточняется, что в этот день состоялись похороны еще четверых жертв инцидента, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что суд отправил под домашний арест директора частного охранного предприятия, охранявшего школу № 88 в Ижевске, где произошла стрельба.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

На данный момент в больницах еще остаются 23 пострадавших. Их состояние 28 сентября прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.