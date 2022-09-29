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24 минуты назад

Погибшую при стрельбе в Ижевске учительницу наградили посмертно

Вечерняя Москва

Учительницу, которую погибла в результате стрельбы в ижевской школе, наградили знаком «Отличник просвещения» посмертно. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в правительстве Удмуртии.

Погибшую при стрельбе в Ижевске учительницу наградили посмертно
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, награду вручили сыну учительницы во время панихиды, состоявшейся 29 сентября.

Также уточняется, что в этот день состоялись похороны еще четверых жертв инцидента, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что суд отправил под домашний арест директора частного охранного предприятия, охранявшего школу № 88 в Ижевске, где произошла стрельба.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

На данный момент в больницах еще остаются 23 пострадавших. Их состояние 28 сентября прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительство республики Удмуртия в среду, 28 сентября, заявило, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсацию и окажут психологическую помощь.

Общество,Михаил Мурашко,Минпросвещения России,
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