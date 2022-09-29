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45 минут назад

В МЧС рассказали, как вести себя при обстреле

Илья Родин

ГУ МЧС по Ростовской области опубликовала на своем сайте памятку «Действия населения при обстреле». В ней приведены алгоритмы необходимых действий.

В МЧС рассказали, как вести себя при обстреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своде правил перечислен порядок действий граждан в зависимости от обстановки, в которой они оказались в момент обстрела.

При нахождении в здании следует спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Если подвала или паркинга нет, либо нет времени на спуск, необходимо найти помещение с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены и пригнуться. От окон нужно держаться как можно дальше.

Если обстрел застал на улице, следует действовать хладнокровно и быстро. Последовательность же зависит от того, слышен или нет свист снарядов. Если да, то необходимо упасть на землю и закрыть голову руками.

Далее необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Если они отсутствуют, то нужно выбрать любое укрытие (углубление в земле, бетонную конструкцию). В укрытии следует находиться до окончания обстрела.

Если обстрел застал в транспортном средстве, необходимо по возможности покинуть его, ползком переместиться от него на некоторое расстояние.

Далее следует оглядеться и найти ближайшее надежное укрытие. Как только позволит обстановка, необходимо проследовать к нему как можно быстрее.

После окончания обстрела следует по-прежнему соблюдать осторожность. Необходимо подождать некоторое время в укрытии, затем аккуратно выйти из него.

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