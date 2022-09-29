Актер Игорь Скляр опроверг информацию об отъезде в зону СВО

Актер Игорь Скляр заявил, что не принимал решения отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом он заявили «Абзацу».
Ранее в СМИ появилась информация, что 64-летний народный артист России Игорь Скляр намерен вскоре отправиться в зону боевых действий. В частности, издание StarHit со ссылкой на артиста сообщило, что через три дня он поедет в Ростов, где будет «экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады».
Однако в беседе с «Абзацем» актер опроверг эту информацию.
«StarHit – это желтая пресса. Уже два дня говорю об этом. Я таких решений не принимал, это неправда», - подчеркнул он.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По его словам, мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будет призвано 300 тысяч резервистов из 25 миллионов военнообязанных.