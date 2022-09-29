Власти Энергодара опровергли возгорание на ЗАЭС

Власти города Энергодара опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о возгорании второго блока на Запорожской атомной станции, передает ТАСС.

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«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — сообщил представитель городской администрации.

Агентство обратилось в администрацию Энергодара после того, как ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых было видно дым, идущий якобы со стороны Запорожской АЭС.

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре станции с помощью беспилотника. Он подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет.