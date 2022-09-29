В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Власти Энергодара опровергли возгорание на ЗАЭС

Газета.Ruиещё 2

Власти города Энергодара опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о возгорании второго блока на Запорожской атомной станции, передает ТАСС.

Власти Энергодара опровергли возгорание на ЗАЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — сообщил представитель городской администрации.

Агентство обратилось в администрацию Энергодара после того, как ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых было видно дым, идущий якобы со стороны Запорожской АЭС.

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре станции с помощью беспилотника. Он подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет.

Ранее власти Запорожья неоднократно жаловались на обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. 1 сентября на станции побывала делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с ее главой Рафаэлем Гросси.

Общество,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители