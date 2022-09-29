Гурцкая предложила создать в России аналог Евровидения

— Я живу в России и у нас, я думаю, что мы можем сами сделать фантастический конкурс. Евровидение — это песенный конкурс, с этой стороны надо смотреть на этот конкурс. Какие будут песни, какие будут номера, какие будут аранжировочки, потому что всегда придумывают что-то новое, — сказала Гурцкая в интервью, опубликованном на канале Жигаловой.