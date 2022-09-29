В России напомнили о подрыве США подводного трубопровода в Никарагуа

«11 октября 1983 года был совершен подрыв ряда нефтехранилищ в порту Коринто. 14 октября этого же года группа подорвала подводный трубопровод в порту Пуэрто-Сандино. В следующем году проводилось минирование морских вод этой свободной страны, вследствие чего ряд судов подорвались на минах. Однако вся история всплыла на страницах прессы, разразился международный скандал, после чего операция была свернута», — пишет автор.