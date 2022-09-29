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32 минуты назад

Магазины Lego сменит новая мультибрендовая сеть «Мир Кубиков»

Вечерняя Москваиещё 1

На месте старых магазинов корпорации Lego Group группа компаний Inventive Retail Group запустит новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Об этом сообщил президент холдинга Тихон Смыков в четверг, 29 сентября.

Магазины Lego сменит новая мультибрендовая сеть «Мир Кубиков»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В новых магазинах будет представлена как продукция Lego, ввезенная в Россию механизмом параллельного импорта и закупкой у других поставщиков, так и конструкторы других брендов. Планируется, что новый владелец в будущем расширит ассортимент товаров и запустит производство игрушек под собственным брендом.

Сеть будет состоять из 60 точек в более чем 20 городах. Первые магазины «Мир кубиков» откроются 29 сентября в столичных торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк», а также в петербуржской «Галерее». Остальные точки начнут работу к концу октября, передает РБК.

Датская компания по производству игрушек Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором «Мир кубиков» 12 июля. Однако российская компания продолжила работать в качестве эксперта в категории конструкторов и развивающих игрушек.

Общество,Тихон Смыков,
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