Магазины Lego сменит новая мультибрендовая сеть «Мир Кубиков»

На месте старых магазинов корпорации Lego Group группа компаний Inventive Retail Group запустит новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Об этом сообщил президент холдинга Тихон Смыков в четверг, 29 сентября.

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В новых магазинах будет представлена как продукция Lego, ввезенная в Россию механизмом параллельного импорта и закупкой у других поставщиков, так и конструкторы других брендов. Планируется, что новый владелец в будущем расширит ассортимент товаров и запустит производство игрушек под собственным брендом.

Сеть будет состоять из 60 точек в более чем 20 городах. Первые магазины «Мир кубиков» откроются 29 сентября в столичных торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк», а также в петербуржской «Галерее». Остальные точки начнут работу к концу октября, передает РБК.