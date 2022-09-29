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42 минуты назад

Астрономы предупредили о магнитных бурях в начале октября

Вечерняя Москваиещё 2

Магнитные бури ожидаются в период с 1 по 4 октября. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Астрономы предупредили о магнитных бурях в начале октября
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что магнитные бури 1, 3 и 4 октября будут относиться к категории G1 (слабые возмущения). При этом буря в воскресенье, 2 октября, окажется более мощной — G2 (средние возмущения).

По данным специалистов, магнитосфера окажется возбужденной 30 сентября и 5 октября, передает агентство городских новостей «Москва».

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение, и им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата.

Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.

Общество,Наталья Наумова,
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