Газманов и Чичерина могут оказаться под санкциями ЕС

Европейский Союз может внести в новый санкционный пакет 29 человек, в том числе Олега Газманова и Юлию Чичерину, а также компанию «Алроса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Еврообсервер».
Также в черный список может попасть музыкант Николай Расторгуев, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, глава входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александр Кочкин и философ Александр Дугин, а также «малоизвестные официальные лица», связанные с проведением референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, ожидается, что под ограничения попадет алмазодобывающая компания «Алроса». Активы компании и проведение финансовых транзакций с ней могут быть заблокированы. Также планируется ввести запрет на импорт российских стали, древесины, бумажной продукции, икры, алкоголя, сигарет и косметики.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз предлагает принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые «поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду». По его словам, в черный список попадут высокопоставленные чиновники российского Минобороны, а также представители пророссийских властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.