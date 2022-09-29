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45 минут назад

Газманов и Чичерина могут оказаться под санкциями ЕС

Елена Прошина

Европейский Союз может внести в новый санкционный пакет 29 человек, в том числе Олега Газманова и Юлию Чичерину, а также компанию «Алроса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Еврообсервер».

Газманов и Чичерина могут оказаться под санкциями ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в черный список может попасть музыкант Николай Расторгуев, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, глава входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александр Кочкин и философ Александр Дугин, а также «малоизвестные официальные лица», связанные с проведением референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, ожидается, что под ограничения попадет алмазодобывающая компания «Алроса». Активы компании и проведение финансовых транзакций с ней могут быть заблокированы. Также планируется ввести запрет на импорт российских стали, древесины, бумажной продукции, икры, алкоголя, сигарет и косметики.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз предлагает принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые «поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду». По его словам, в черный список попадут высокопоставленные чиновники российского Минобороны, а также представители пророссийских властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Общество,Александр Кочкин,Жозеп Боррель,Алан Лушников,Олег Газманов,Юлия Чичерина,Николай Расторгуев,Александр Дугин,Ижмаш,Техмаш,Алроса,Ростех,ЕС,
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