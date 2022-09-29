Газманов и Чичерина могут оказаться под санкциями ЕС

Европейский Союз может внести в новый санкционный пакет 29 человек, в том числе Олега Газманова и Юлию Чичерину, а также компанию «Алроса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Еврообсервер».

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Кроме того, ожидается, что под ограничения попадет алмазодобывающая компания «Алроса». Активы компании и проведение финансовых транзакций с ней могут быть заблокированы. Также планируется ввести запрет на импорт российских стали, древесины, бумажной продукции, икры, алкоголя, сигарет и косметики.